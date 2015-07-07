​Facebook удалил страницу полка "Азов"

Об этом сообщает пресс-служба "Азова". "7 июля в 13:30 официальная страница полка "Азов" в Facebook под названием "Батальон специального назначения "Азов" - новая страница" была удалена администрацией соцсети без предупреждений", - говорится в сообщении полка в соцсети "Вконтакте".

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В то же время в "Азове" добавили: "Пока неизвестно, что стало причиной удаления страницы, которая насчитывает более 50 тыс. подписчиков. В данный момент выясняем причины блокировки и удаления страницы".