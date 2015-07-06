В Запорожской области убит боец батальона "Азов"
10:12, 06 июля 2015Общество
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В Бердянске Запорожской области на улице обнаружен труп бойца добровольческого батальона «Азов».
REUTERS
Как сообщает пресс-служба МВД в Запорожской области, труп с многочисленными телесными повреждениями обнаружен утром 4 июля на площади Приморской возле памятника сантехнику.
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Установлено, что убитый - 25-летний местный житель, боец подразделения «Азов», который находился в отпуске.
По оперативным данным, мужчина получил смертельные травмы в результате конфликта с двумя гражданами, одетыми в камуфляжную форму, со знаками различия одного из добровольческих подразделений.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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