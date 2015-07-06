В МВД объяснили, почему новая патрульная полиция Киева ездит с постоянно включенными мигалками

Об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе сегодня на брифинге, сообщает РБК-Украина.

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"Спрашивают, что такое с этими голубыми мигалками - почему они все время горят. Я понимаю, что для водителей, которые сразу перед или за патрульными едут это, наверное, какой-то дискомфорт... Но это не фейерверк, это не праздничество, это не для пиара, - это профилактика и презумпция правонарушений, и это работает. Визуальное присутствие полиции на улице минимизирует некоторые правонарушения. Так что я хотела всех попросить с пониманием к этому относиться, потому что это очень маленькая цена за безопасность на улицах нашего города, и это правда приносит результат", - сказала Згуладзе.

Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Верховная Рада приняла Закон "О национальной полиции" 2 июля.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.