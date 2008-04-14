Ющенко предоставил Луцкому техническому университету статус национального
10:43, 14 апреля 2008Общество
587 0
Глава государства подписал указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил Луцкому государственному техническому университету статус национального.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Волынской облгосадминистрации, соответствующий указ глава государства подписал 11 апреля 2008 года.
В документе отмечается, что статус национального Луцкому государственному техническому университету предоставлен, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности, весомый вклад в развитие национального образования и науки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter