Ющенко предоставил Луцкому техническому университету статус национального

Глава государства подписал указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил Луцкому государственному техническому университету статус национального. Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Волынской облгосадминистрации, соответствующий указ глава государства подписал 11 апреля 2008 года. В документе отмечается, что статус национального Луцкому государственному техническому университету предоставлен, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности, весомый вклад в развитие национального образования и науки.

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