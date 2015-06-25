Флот ВМС Украины до 2020 года хотят увеличить втрое

Флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2020 года планируется увеличить втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил 1-й заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.

По его словам, увеличение численности предполагает концепция развития флота, которая сейчас проходит согласование в Министерстве обороны.

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Таран отметил, что 75% своего военного флота Украина утратила из-за агрессии Российской Федерации в Крыму, и сейчас ВМС насчитывают около 40 единиц.

«Они морально устарели, половина требует ремонта», - сказал контр-адмирал, уточнив, что количественный состав увеличится не только за счет боевых кораблей, а и вспомогательного флота.

Он напомнил, что в апреле президент Петр Порошенко распорядился разработать концепцию возрождения национального флота. Командование ВМС провело ряд круглых столов, семинаров, в том числе, с участием представителей Министерства обороны и стран-членов НАТО, которые помогли в разработке модели концепции развития ВМС.

«Проведены анализы военно-социальной обстановки в Украине, в Черноморском и Азовском регионах. Определены угрозы национальным морским интересам Украины и определены модели. За основу взяты модели развития военно-морских флотов передовых стран мира», - заявил Таран. В частности, просчитано количество необходимых средств, сил - корабельный и авиационный состав, войска береговой обороны и т. д., «закладываются определенные финансовые ресурсы». Также рассматривается возможность возрождения военно-промышленного комплекса, который сможет обеспечить строительство военных кораблей, катеров - малых бронированных, десантных и противодиверсионных, самолетов, вертолетов, разрабатывать комплексы радиоэлектронной разведки и пр., а на это необходимы десятки миллиардов гривен.

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«К концу 2017-го, в 2018 году планируем получить новый корабль - корвет «Владимир Великий», который строится в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе», - сказал Таран.

Он напомнил, что протяженность морской границы Украины составляет около 1,35 тыс. км, еще почти 30 тыс. кв. м – территориальное море, плюс 70 тыс. кв. м – морская экономическая зона.