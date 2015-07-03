"Азов" опроверг участие своих бойцов в сегодняшнем марше с "Правым сектором" и "Айдаром"

18:37, 03 июля 2015
Общество
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Пресс-служба "Азова" официально сообщает, что бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве.

Бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве.

Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

"Пресс-служба "Азова" официально сообщает, что бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве. Вся информация относительно массовых акций и мероприятий, которые организовывает и в которых участвует полк "Азов", размещается на наших официальных страницах. Полк "Азов" не несет ответственности за сообщения, которые распространяют в социальных сетях и на интернет-страницах, которые не являются официальными", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, сегодня вечером в центре столицы запланирован «Марш Святослава» с участием бойцов батальона «Айдар», ДУК «Правый сектор» и полка Нацгвардии «Азов».

Более 1 тыс. милиционеров будут обеспечивать общественный порядок во время массовой акции в центре Киева.

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Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 3 липня 2015 р.

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