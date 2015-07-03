"Азов" опроверг участие своих бойцов в сегодняшнем марше с "Правым сектором" и "Айдаром"
Пресс-служба "Азова" официально сообщает, что бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве.
Бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве.
Об этом сообщается на странице полка в Facebook.
"Пресс-служба "Азова" официально сообщает, что бойцы полка Национальной гвардии "Азов" не принимают участие в "Марше Святослава" в Киеве. Вся информация относительно массовых акций и мероприятий, которые организовывает и в которых участвует полк "Азов", размещается на наших официальных страницах. Полк "Азов" не несет ответственности за сообщения, которые распространяют в социальных сетях и на интернет-страницах, которые не являются официальными", - говорится в сообщении.
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