Новая процедура пропуска в зону АТО будет введена в ближайшее время - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время представления проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Мною дано поручение разработать механизм пропуска на нашей территории тех граждан, которые не замечены в каких-то противозаконных действиях, максимально упростить режим пересечения линии соприкосновения", - сообщил Порошенко.

Президент отметил, что "это будет связано с упрощением процедуры администрации, отсутствием необходимости контактной встречи с бюрократами, которые выписывают пропуски и регистрируют, все это будет делаться только через механизм электронного взаимодействия".

Глава Украинского государства констатировал, что завтра его поручению секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов проведет окончательное совещание, и новая процедура обеспечения пропуска в ближайшее время будет введена в действие.

По словам президента, по его поручению будет организован "зеленый коридор" для доступа гуманитарных грузов, как украинских - для поддержки украинских граждан на оккупированных территориях и защиты их конституционных прав, так и грузов Международного комитета Красного Креста и других международных организаций, европейских партнеров.

Также президент заявил, что на Донбассе будет реализован целый ряд проектов, которые позволят восстановить разрушенную инфраструктуру, энерго- и водоснабжение, в том числе с использованием средств доноров партнеров.

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Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО пообещал, что с 7 июля в зоне проведения АТО будет введена электронная система пропускного режима.