"Победа жизни над смертью": Зеленский поблагодарил священников и верующих за соблюдение карантина на Пасху

Президент отметил, что в этом году в храмы пришли 130 тысяч верующих, а в прошлом году в церквях собрались 7,5 миллионов прихожан - эта разница показывает сознание украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил священников и верующих за соблюдение карантинных ограничений во время пасхальных богослужений.

Об этом сообщает Офис главы государства.

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"В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собрались 7,5 миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью", – сказал президент.

В офисе отметили, что Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантинных ограничений во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с главами областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов придерживаются договоренностей с руководством областей и Национальной полицией о недопущении большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – на Донетчине, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Президент благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений, что является истинным проявлением любви к ближнему.

Как сообщал УНИАН, президент и Министерство здравоохранения неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.

17 апреля Зеленский отметил, что количество больных COVID-19 может составить от 2% до 10% населения, если на Пасху будут большие скопления людей.