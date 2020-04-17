Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине: как обстоит ситуация сейчас

Ликвидация лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются, радиационный фон в норме.

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Чернобыльской зоне, сосредоточив усилия на 6 очагах возгорания и тушении двух торфяников, а на Житомирщине пожарные еще пытаются локализовать пожары, но ситуация контролируемая.

"В Чернобыльской зоне основные усилия сосредоточены на проливании 6 очагов возле населенных пунктов Новый Мир, Корогод, Россоха, Кривая Гора, Рудьки, Вильча, а также двух торфяных пожаров, которые возникли вчера после порывов ветра и перехода огня с травы на торфяники площадью 5 га и 0,5 га", - заявил на онлайн-брифинге председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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По его словам, пожары в Чернобыльской зоне не несут угрозы объекту «Укрытие», захоронению радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны.

Он также отметил, что уровень радиации в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах нормы.

Кроме того, по словам Чечеткина, запах дыма, который чувствовался в Киеве и области вечером 16 и днем 17 апреля, не имеет отношения к пожарам в Чернобыльской зоне, а доносится с Житомирщины.

"В ходе воздушной разведки выявлено сильное задымление в Овручском районе, на данный момент происходит локализация двух основных очагов. К ликвидации пожара привлечено 330 человек личного состава и 50 единиц техники, ситуация более-менее контролируемая", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Первый пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, его удалось потушить спустя 10 дней.

В течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

По информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.