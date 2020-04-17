В Мукачеве на Пасху все церкви закроют на карантин

Ограничения будут действовать с 15:00 18 апреля до 6:00 20 апреля.

В городе Мукачево Закарпатской области на Пасху все церкви закроют на карантин.

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Об этом сообщает Мукачевский городской совет. «В Мукачевской городской ОТГ внедряются строгие карантинные меры в эти выходные - все для безопасности жителей и во избежание распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В частности, согласно принятому городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению, с 15:00 субботы, 18 апреля, и до 6:00 понедельника, 20 апреля, прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачева и шести сел, входящих в состав ОТГ.

«Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин», - сказано в решении.

В горсовете добавили, что в этот период разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.