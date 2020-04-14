На въездах в Киев водителям и пассажирам будут обязательно измерять температуру

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

На въездах в Киев с 16 апреля водителям и пассажирам транспорта обязательно будут измерять температуру.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками.

Отмечается, что будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

«Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градуса и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию», - говорится в сообщении.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.