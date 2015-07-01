ООН планирует оказать помощь 500 тысячам жителей Донбасса

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приняла решение о расширении операции по оказанию срочной помощи жителям Донбасса.

Об этом говорится в распространенном в Женеве сообщении пресс-службы ВВП ООН, передает ТАСС.

Задача нового этапа гуманитарной работы состоит в том, чтобы продовольственную помощь до конца года могли получить 500 тысяч человек, пострадавших в результате конфликта.

"Это почти в три раза больше, чем число людей, которым ВПП оказывала поддержку с ноября 2014 года через распределение продуктов в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении. - Расширив теперь свое содействие, ВПП будет осуществлять распределение продовольствия дополнительно в трех областях - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской".

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На начинающемся новом этапе работы на востоке Украине Всемирная продовольственная программа будет оказывать поддержку нуждающимся "в школах, детских домах, больницах и других учреждениях в районах, не контролируемых правительством, а также поставлять дополнительное продовольствие в целях предотвращения недоедания среди детей до двух лет, которые подвергаются особенно высокому риску".

Также будет продолжена помощь внутренне перемещенным лицам в районах, контролируемых правительством, - они будут получать наличные деньги и ваучеры на продукты. В других местах среди нуждающихся будут распределяться продовольственные наборы.

По оценкам ООН, в Украине насчитывается более 1,3 млн внутренне перемещенных лиц. Всемирная продовольственная программа рассчитывает на поддержку своей гуманитарной операции странами-донорами.

"Для продолжения оказания помощи до конца 2015 года ВПП срочно нуждается в 30,3 млн долларов", - отмечается в сообщении пресс-службы организации.