Канада предоставляет 3 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для жителей Донбасса
01:20, 18 сентября 2014Политика
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Канада решила предоставить Украине 3 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий.
Канада предоставляет 3 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для жителей Донбасса / sunhome.ru
Как передает связь корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства Канады.
”Три миллиона долларов дополнительной гуманитарной помощи предоставляется Украине для насчитанных 3,9 миллионов людей, живущих на территориях, пострадавших от насилия, а также около 200 тысяч граждан, которые зарегистрированы в качестве внутренне перемещенных лиц”, - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что ранее между Украиной и Канадой было достигнуто соглашение о предоставлении займа в 200 млн долларов США для проведения реформ в экономическом и финансовом секторе в Украине.
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