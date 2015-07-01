Во Львове горящий троллейбус чуть не врезался в маршрутку (фото, видео)

Сегодня, 1 июля во Львове на улице Кульпарковской в 15:00 загорелся троллейбус. Пожар уже потушили, пострадавших нет. Фото с места события выложили в сообществе Varta1.

В комментариях было указано, что троллейбус начал гореть на мосту, потом отказали тормоза, и он скатился в дом на углу улиц Кульпарковская-Антоновича, к счастью пожарные приехали сразу, сообщает телеканал 24.

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В ГУ ГСЧС Украины во Львовской области говорят, что сообщение о горящем троллейбусе поступило к спасателям в 14:55.

"На момент прибытия пожарно-спасательной службы огонь охватил автотранспорт. Спасатели прибыли за считанные минуты и уже в 15:09 пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - добавили в ведомстве.

На одном из видео хорошо видно, что горящий троллейбус чуть не врезался в маршрутку.