Генштаб разъяснил указ президента об изменениях в положении о прохождении службы в ВСУ

В Генштабе отмечают, что правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году.

В Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины дали разъяснения к указу президента № 135 «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» от 10 апреля 2020 года.

В Генштабе отмечают, что в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях заявляется о сужении указанным указом президента Украины прав военнослужащих при назначении в особый период на должности без их согласия (в том числе и на низшие должности).

«Указанные заявления не соответствуют действительности, поскольку правовая норма о перемещении военнослужащих на другие должности после объявления мобилизации и в результате проведения организационных мероприятий (в первую очередь переход на штаты и структуры военного времени) уже существовала с начала военных действий в 2014 году», - отмечается в сообщении.

Читайте также"Оставайтесь дома – мы прикроем": военные обратились к украинцам из-за карантина (видео)

В Генштабе добавляют, что это закреплено в пункте 256 Положения - «в случае необходимости доукомплектования Вооруженных Сил военнослужащие до окончания организационных мероприятий назначаются на другие должности (в том числе и ниже) без согласия военнослужащего, за исключением случаев, определенных пунктом 112 (некоторые семейные обстоятельства и уважительные причины)» (норма введена 14.07.2015 указом президента № 417); в пункте 118 Положения - «В случае невозможности назначения военнослужащих, которые освобождаются, на равнозначные должности они назначаются на низшие должности (не более чем на одну степень или с их согласия более чем на одну степень)» (норма введена 14.11.2016 указом президента № 503).

А также в пункте 112 Положения - «Военнослужащий может быть перемещен на новое место службы в случаях, определенных пунктом 82 Положения (в том числе на низшие должности), без согласия военнослужащего, за исключением следующих случаев:

1. Невозможность прохождения военнослужащим военной службы в местности, в которой его перемещают, согласно заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии;

2. Невозможность проживания членов семьи военнослужащего по состоянию здоровья в местности, в которую его перемещают, согласно документам, которые это подтверждают;

3. Потребность в уходе за нетрудоспособными или больными родителями, женой (мужем) или лицами, которые воспитывали его с детства вместо родителей и были признаны опекунами и живут отдельно от семьи военнослужащего, согласно документам, которые это подтверждают».

В Генштабе добавляют, что указанные нормы введены в порядок прохождения военной службы во исполнение требований статьи 4 закона «О воинской обязанности и военной службе», ст.1, 3, 4, 11, 14 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Изменение пункта 257 Положения, внесенное указом президента Украины от 10.04.2020 № 135, не вводят новых норм, а лишь исключило несоответствие этого пункта требованиям законодательства», - пояснили в Генштабе.

Как сообщал ранее УНИАН, Львовский бронетанковый завод, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, передал Вооруженным силам Украины партию из 4 пожарных машин ГПМ-54. На завершающей стадии модернизации находятся еще 3 такие машины.