Несовершеннолетних украинских студентов в Польше взяли под опеку на время карантина
14:21, 11 апреля 2020Общество
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В Польше из-за карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.
Украинских студентов в Польше под опеку / Фото УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше.
«Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше», - написал он в Twitter.
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«Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа «Защита» работает, чтобы решать эти и другие проблемы», - отметил министр.
Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой.
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