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Несовершеннолетних украинских студентов в Польше взяли под опеку на время карантина

14:21, 11 апреля 2020
Общество
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Украинских студентов в Польше под опеку / Фото УНИАН

«Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше», - написал он в Twitter.

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«Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа «Защита» работает, чтобы решать эти и другие проблемы», - отметил министр.

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 8,8 тыс. украинцев за рубежом настаивают на возвращении домой.

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