Жителям Волыни запретили выходить из дома на выходных

С 13.00 субботы до 06.00 понедельника жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

В Волынской области приняли решение максимально ограничить перемещение граждан в общественных местах в предстоящие выходные дни.

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Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Волынской областной госадминистрации. Согласно сообщению, дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко вчера, 9 апреля.

В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

«Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют», - отметил председатель облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Закарпатье также запретили перемещение в общественных местах в предстоящие выходные дни.

Органы правопорядка в это время будут работать в усиленном режиме. Нарушителей ждет штраф.