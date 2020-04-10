Жителям Волыни запретили выходить из дома на выходных
В Волынской области приняли решение максимально ограничить перемещение граждан в общественных местах в предстоящие выходные дни.
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Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Волынской областной госадминистрации. Согласно сообщению, дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко вчера, 9 апреля.
В частности, с 13:00 субботы до 06:00 понедельника жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.
«Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют», - отметил председатель облгосадминистрации.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Закарпатье также запретили перемещение в общественных местах в предстоящие выходные дни.
Органы правопорядка в это время будут работать в усиленном режиме. Нарушителей ждет штраф.