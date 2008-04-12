Прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели студентки

Прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по факту гибели львовской студентки Ольги Жагалюк, которая выпала из карусели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст.367 ч.2 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжелые последствия).

Виновному в таком преступлении угрожает лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 18-летняя львовская студентка О.ЖАГАЛЮК сегодня ночью умерла в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи. 8 апреля с.г. поздно вечером после падения из карусели в парке имени Горького она была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Врачи сделали ей три операции. О.ЖАГАЛЮК находилась в Харькове с группой студентов Львовского университета имени Ивана Франко по приглашению студентов Харьковского национального университета им. Василия Каразина по случаю празднования «Дня физика».