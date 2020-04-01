За прошедшие сутки в Украину вернулись почти пять тысяч украинцев

В течение суток из Украины выехали более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.

За минувшие сутки домой вернулись около 4,9 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В течение суток сотрудники Госпогранслужбы осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их, около 4,9 тыс. - пропуск граждан Украины из-за границы. Эти показатели остались на уровне предыдущих суток", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из людей, путешествующих собственным транспортом, и пешеходов.

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Среди украинцев, которые в течение суток вернулись из-за границы, - 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта, для их перевозки при содействии привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток из Украины выехали более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев, оформленных на выезд.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тыс. человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаки заболевания COVID-19 не выявлены. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки", - добавили в ГПСУ.