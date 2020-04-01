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За прошедшие сутки в Украину вернулись почти пять тысяч украинцев

09:49, 01 апреля 2020
Общество
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В пунктах пропуска отсутствуют очереди / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В течение суток сотрудники Госпогранслужбы осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их, около 4,9 тыс. - пропуск граждан Украины из-за границы. Эти показатели остались на уровне предыдущих суток", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из людей, путешествующих собственным транспортом, и пешеходов.

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Среди украинцев, которые в течение суток вернулись из-за границы, - 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта, для их перевозки при содействии привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток из Украины выехали более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев, оформленных на выезд.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тыс. человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаки заболевания COVID-19 не выявлены. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки", - добавили в ГПСУ.

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