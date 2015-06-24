Российского депутата, голосовавшего против аннексии Крыма, СК обвинил в растрате

В отношении Пономарева вынесли постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого, сообщает "Радио Свобода".

«В 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ на 750 тысяч долларов....Позже вице-президент «Сколково» Бельтюков заключил с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тысяч долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, они создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не имели абсолютно никакой научной ценности», – говорится в сообщении.

Российские следователи заявляют, что для того, чтобы освоить остальные суммы – 300 тысяч долларов – Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров, через некоторое время Пономарев предоставил в фонд документы о проведении таких лекций.

Всего фонд «Сколково» перечислил Пономареву 750 тысяч долларов, по версии следствия, Пономарев осуществлял пособничество Бельтюкову в растрате средств фонда на сумму более 22 миллионов рублей.

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Следственный комитет России отмечает, что в случае отказа Пономарева явиться к следователю для проведения необходимых следственных действий, Следственный комитет будет инициировать его розыск, при необходимости и международный.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России намерен объявить в международный розыск Пономарева и добиваться его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Илья Пономарев сейчас находится в США. Он - единственный депутат, который выступил против аннексии Крыма. Свое преследование депутат считает политически мотивированным. Фракция «Справедливая Россия» накануне подготовила документы для лишения его мандата в Госдуме.