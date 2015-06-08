В России решили лишить мандата единственного депутата, голосовавшего против аннексии Крыма

По словам лидера фракции Сергея Миронова, проект соответствующего постановления партия внесет на рассмотрение к концу недели, передает Русская служба Би-би-си.

При этом стоит отметить, что с другими фракциями и руководством нижней палаты парламента данный вопрос пока не обсуждали.

"Решение лишить Пономарева мандата связано с тем, что тот долго не посещал заседания Госдумы и комитета, в котором состоит", - заявил Миронов.

Читайте такжеЕдинственный депутат-оппозиционер в РФ: новая власть проведет честный референдум в Крыму

Сообщается, что к уголовному делу, якобы возбужденному против депутата, решение фракции отношения не имеет.

Ранее Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. Это было связано с намерением Следственного комитета возбудить против него дело о хищении 22 млн рублей у фонда "Сколково". Впоследствии источники российских СМИ утверждали, что дело действительно возбудили.

Сам Пономарев пока находится за границей и пока не собирается возвращаться в Россию. Кроме того, он утверждает, что следователи его о возбуждении дела не уведомили.