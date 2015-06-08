В России решили лишить мандата единственного депутата, голосовавшего против аннексии Крыма
Думская фракция партии "Справедливая Россия" выразила намерение лишить своего депутата Илью Пономарева мандата.
По словам лидера фракции Сергея Миронова, проект соответствующего постановления партия внесет на рассмотрение к концу недели, передает Русская служба Би-би-си.
При этом стоит отметить, что с другими фракциями и руководством нижней палаты парламента данный вопрос пока не обсуждали.
"Решение лишить Пономарева мандата связано с тем, что тот долго не посещал заседания Госдумы и комитета, в котором состоит", - заявил Миронов.
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Сообщается, что к уголовному делу, якобы возбужденному против депутата, решение фракции отношения не имеет.
Ранее Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. Это было связано с намерением Следственного комитета возбудить против него дело о хищении 22 млн рублей у фонда "Сколково". Впоследствии источники российских СМИ утверждали, что дело действительно возбудили.
Сам Пономарев пока находится за границей и пока не собирается возвращаться в Россию. Кроме того, он утверждает, что следователи его о возбуждении дела не уведомили.