Переселенцы возвращаются в оккупированные города - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации "Исследование потребностей гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей", которое проводилось по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, исследование показало, что внутренние переселенцы, которые уехали из оккупированных территорий, начинают возвращаться в родные города.

«Причины возврата - прекращение военных действий, недостаток финансовых средств, боязнь за оставленное имущество, невозможность найти работу, и в то же время предложения вернуться на прежнее или новое место работы в городе проживания, усиление пропускного режима между Украиной и оккупированными территориями», - сказала Пирогова.

Вместе с тем, подчеркнула эксперт, приведенные исследования свидетельствуют, что в Луганской области граждане, которые вернулись, получают заработные платы выше, чем до выезда.

Читайте такжеПереселенцы провели митинг на Майдане против действующей пропускной системы на Донбассе«В Донецкой области ситуация хуже – вакансий нет, высокая конкуренция, зарплату или не выплачивают, или существуют задержки на работающих предприятиях», - сказала Пирогова.

Также эксперт отметила, что основными причинами переезда из родного города для переселенцев были интенсивные военные действия, отсутствие работы и стабильное ухудшение финансового положения, а основными направлениями - переезд в пределах области, чуть менее популярно – города Украины и России.

«Исследование показало, что люди старшего возраста планировали уехать ненадолго, чтобы переждать активные военные действия и вернуться домой, а молодежь чаще рассматривала возможность устроиться на новом месте надолго», - сказала Пирогова.

«Исследование потребностей Донецкой и Луганской областей» проводился с 2 по 14 июня 2015 года. В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались лица в возрасте старше 18 лет из 27 городов востока Украины, которые страдают больше всего.