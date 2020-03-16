Зеленский заявил о готовности ввести в Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент готов пойти на такой шаг при необходимости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости он готов ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

«Президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что пятнадцать дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я вам честно скажу, если это будет нужно - мы введем чрезвычайное положение», - сказал он.

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Кроме того, президент отметил, что с завтрашнего дня введено чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях, где уже были подтверждены случаи коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).