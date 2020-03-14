Зеленский: благодаря героизму в боях с российским агрессором добровольцы навсегда вошли в историю Украины

14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем украинского добровольца воинов, которые благодаря самоотверженности и героизму в боях с российским агрессором навсегда вошли в историю Украины и в дальнейшем будут оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.

«Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг на защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное – свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей», – говорится в обращении.

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Зеленский напомнил, что вступил в силу подписанный им в декабре Закон «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

Законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

«Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы. Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска», – отметил президент.

При этом Зеленский обратился также к правительству с просьбой активизировать создание Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины. Также глава государства попросил проработать вопрос учреждения ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.

Как сообщал УНИАН, 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца, установленный в январе 2017 года.