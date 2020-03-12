В МИД заявляют, что не оставят ни одного украинца с проблемой коронавируса за рубежом

В случае необходимости решение об эвакуации украинцев с той или иной страны будет приниматься при участии МИД и Мининфраструктуры.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не оставят ни одного украинца с проблемой коронавируса за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавирус COVID-19 в мире.

В частности, его спросили о возможности эвакуации украинцев из других стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

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"Мы постоянно находимся в диалоге с Министерством инфраструктуры и авиакомпаниями. Мы очень благодарны авиакомпаниям, которые идут на встречу и помогают решать соответствующие вопросы. Если мы видим, что конкретно возникает потребность в эвакуации из какой-то конкретной страны, - мы садимся, договариваемся и идем на этот шаг. Еще раз подчеркиваю, каждый гражданин Украины, который сейчас находится за границей, должен знать, что мы не оставим его один на один с проблемой", - подчеркнул Кулеба.

"Мы разработали и будем применять все инструменты для того, чтобы помочь каждому", - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина готовит вторую эвакуацию своих граждан из Китая.