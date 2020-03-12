цей матеріал доступний українською

Украина готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая - Кулеба

11:55, 12 марта 2020
Общество
229 0
В Украине начинают подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмирий Кулеба сказал на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Мы вместе - Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры - начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая", - заявил Кулеба.

"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, находящихся в Ухане, из них десять изъявили желание эвакуироваться", - отметил Кулеба.

Читайте такжеБез паники: подробности общенационального карантина в Украине (видео)

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. 5 марта обсервация завершилась.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter