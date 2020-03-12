Украина готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая - Кулеба

Сейчас 10 граждан Украины, которые находятся в Ухане, изъявили желание эвакуироваться.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры начинают подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмирий Кулеба сказал на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Мы вместе - Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры - начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая", - заявил Кулеба.

"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, находящихся в Ухане, из них десять изъявили желание эвакуироваться", - отметил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. 5 марта обсервация завершилась.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.