"Украина своих не бросает": Кулеба сообщил об освобождении украинца из плена нигерийских пиратов

Украинского моряка взяли в плен 20 февраля.

Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка Дмитрия Голяненко, которого захватили вместе с другими членами экипажа судна «Alpine Penelope» 20 февраля.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинец уже дома с семьей.

«Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа «Alpine Penelope». В частности, гражданина Украины. Украинское посольство в Греческой республике и судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!», – написал Кулеба.