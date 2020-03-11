Кулеба об обысках в домах крымских татар: все действия фиксируем

Обыски ФСБ провела в домах крымских татар сегодня утром. Задержаны трое активистов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался про утренние обыски оккупантами домов крымских татар на аннексированном полуострове.

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Об этом он написал в Twitter.

«Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательная. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека увеличивается и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ провели сегодня утром обыски в домах татар, во время которых было задержано трех человек.