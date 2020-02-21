У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили 10 членов экипажа, в том числе украинца - МИД

Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики».

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что у берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили 10 членов экипажа, в том числе украинца.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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По данным посольства Украины в Греции, пиратское нападение на судно Alpine Penelop (флаг Либерии) произошло 20 февраля вблизи берегов Нигерии.

«В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщил Погорельцев.

Дипломат добавил, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа с целью освобождения членов экипажа. «Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем», - уточнил Погорельцев.

Он также сообщил, что с родственниками украинского моряка установлен контакт. Дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.

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