Вирус имени Жукова и "массовые мероприятия" в метро: как соцсети реагируют на карантин в Украине
Сегодня Кабмин объявил о введении карантинного режима в Украине, масла в огонь подлил и мэр Киева Виталий Кличко, заявив о ряде ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса в столице еще раньше правительства.
Тем временем пользователи соцсетей смеются над паникой в кабинетах чиновников, кое-кто в шутку призвал скупать продукты с полок супермаркетов.
Впрочем, были и дельные замечания.
А кто-то в карантине увидел и выгоду.
Карантин в Киеве и закрытие университетов это конечно клоунада но с другой стороны у меня 4 семинара в пятницу...— дарки 🌙 (@Dark_and_Moody) March 11, 2020
Не остались без внимания и шутки про медицинские маски.
И как же без харьковского "Жукова".
В харькове коронавирус переименуют в вирус имени жукова— да (@vicesam) March 11, 2020
Еще немного мемов:
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.
По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.