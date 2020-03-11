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Вирус имени Жукова и "массовые мероприятия" в метро: как соцсети реагируют на карантин в Украине

15:51, 11 марта 2020
Общество
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Реакция соцсетей на объявление общенационального карантина / facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Сегодня Кабмин объявил о введении карантинного режима в Украине, масла в огонь подлил и мэр Киева Виталий Кличко, заявив о ряде ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса в столице еще раньше правительства.

Тем временем пользователи соцсетей смеются над паникой в кабинетах чиновников, кое-кто в шутку призвал скупать продукты с полок супермаркетов.

Впрочем, были и дельные замечания.

А кто-то в карантине увидел и выгоду.

Не остались без внимания и шутки про медицинские маски.

И как же без харьковского "Жукова".

Еще немного мемов:

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.

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