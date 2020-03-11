Вирус имени Жукова и "массовые мероприятия" в метро: как соцсети реагируют на карантин в Украине

Пользователи соцсетей смеются над паникой чиновников.

Сегодня Кабмин объявил о введении карантинного режима в Украине, масла в огонь подлил и мэр Киева Виталий Кличко, заявив о ряде ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса в столице еще раньше правительства.

Тем временем пользователи соцсетей смеются над паникой в кабинетах чиновников, кое-кто в шутку призвал скупать продукты с полок супермаркетов.

Впрочем, были и дельные замечания.

А кто-то в карантине увидел и выгоду.

Карантин в Киеве и закрытие университетов это конечно клоунада но с другой стороны у меня 4 семинара в пятницу... — дарки 🌙 (@Dark_and_Moody) March 11, 2020

Не остались без внимания и шутки про медицинские маски.

И как же без харьковского "Жукова".

В харькове коронавирус переименуют в вирус имени жукова — да (@vicesam) March 11, 2020

Еще немного мемов:

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.