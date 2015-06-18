В Украине началась шестая волна мобилизации
11:16, 18 июня 2015Общество
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В Украине с сегодняшнего дня, 18 июня, стартует шестая, заключительная волна частичной мобилизации.
Шестая волна не будет отличаться от предыдущих волн мобилизации / УНИАН
В Генштабе Вооруженных сил отметили, что принципиальных отличий от предыдущей - пятой - волны не будет, передает 112.ua. На сегодня неизвестно, сколько людей будет призвано в рамках шестой волны.
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Вместе с тем военный прокурор Анатолий Матиос в начале января прогнозировал, что шестая волна мобилизации коснется 50 тыс. человек. Вооруженные силы интересуют разведчики, танкисты, артиллеристы, связисты, саперы, механики-водители.
Шестая волна мобилизации стартует завтра
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