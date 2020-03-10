Глава МИД Кулеба задекларировал две квартиры в Киеве и 32 тысячи евро наличными

Единственный указанный в декларации источник дохода министра в 2019 году – заработная плата.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей декларации за 2019 год указал две квартиры, легковое авто и 32 тысячи евро наличными.

Читайте такжеКулеба намерен привлекать на дипслужбе и на должности послов новых людей со свежимии идеями

Декларация министра обнародована в Едином реестре деклараций НАЗК. Так, Дмитрий Кулеба является владельцем двух квартир в Киеве – на 53 и 125 квадратных метров. В 2017 году он приобрел за 112 тысяч гривень автомобиль Peugeout 2002 года.

Единственный указанный в декларации источник дохода министра в 2019 году – заработная плата. Он получил 234 606 грн. В то же время, он хранит наличными 32 тысячи евро.

Жена Кулебы Евгения контролирует ОО «Город-Сад». В 2019 году получил там выплату или гонорар, сумма которой не уточняется.

Напомним, 4 марта Украина получила обновленный состав Кабинета министров, после того как Верховная Рада поддержала отставку премьера Алексея Гончарука.