Зеленский поздравил женщин с 8 марта: ежедневно совершают подвиги и помогают мужчинам с вещами

Президент признался женщинам в любви.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем.

Праздничное обращение президента появилось в его Facebook.

Читайте такжеС Международным женским днем: самые смешные коубы к 8 марта (видео)

«В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют «сильный пол» на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.

Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи», - подчеркнул он.

«Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим», - подытожил президент.

Напомним, Международный женский день отмечается 8 марта, а в этом году этот праздник приходится на воскресенье. Поэтому выходной переносится на следующий день, то есть понедельник. Таким образом, в этом году украинцы получат дополнительный выходной и отдыхать три дня подряд - 7, 8 и 9 марта.