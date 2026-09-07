В Украине валюта подешевела: какой курс доллара в понедельник

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,43 грн, а евро – 51,57 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 7 сентября, снизился на 2 копейки и составляет 44,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 52,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,66 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,12 грн/евро, а курс продажи – 51,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,56 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,79 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара в Украине до 13 сентября будет колебаться в пределах 44,4–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,3–44,8 гривни на наличном рынке. По его словам, осень для валютного рынка Украины начинается значительно спокойнее, чем может показаться, и украинцам не стоит ожидать резких изменений курса валют.

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