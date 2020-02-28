Праздник 8 марта 2020: будет ли выходной в Украине

Споры вокруг вопроса празднования в Украине Международного женского дня как государственного праздника длятся уже несколько лет.

Международный женский день 8 марта – один из главных праздников первого весеннего месяца, который с нетерпением ждут все женщины. У каждого этот день ассоциируется с наступлением теплой и солнечной весны.

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Уже много лет 8 марта является выходным днем. Однако на фоне декоммунизации в Украине последние несколько лет звучит много инициатив отменить празднование Международного женского дня как государственного праздника и, соответственно, отменить выходной. Такие идеи аргументируются тем, что 8 марта является "пережитком советского прошлого".

Праздник 8 марта: отменили ли в Украине

Споры вокруг праздника 8 марта продолжаются в Украине с 2017 года. Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выдвинул идею отменить празднование данного дня. А, значит – вычеркнуть его из списка официальных выходных дней в Украине.

Однако чиновники такую инициативу не поддержали – и Международный женский день остается официальным государственным праздником.

Выходные на Международный женский день 2020

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Праздник отмечается 8 марта, а в этом году данный день приходится на воскресенье. Поэтому выходной переносится на следующий день, то есть понедельник. Таким образом, в текущем году украинцы получат дополнительный выходной и будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.

Ранее УНИАН сделал подборку оригинальных вариантов подарков на Международный женский день. Речь идет о лучших идеях подарков на 8 марта для девушки, мамы и коллеги.