Дело Майдана: суд арестовал экс-главу СБУ и командующего внутренними войсками времен Януковича

Бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда предположительно в России, поэтому они объявлены в розыск.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывших высокопоставленных чиновников - двух руководителей правоохранительных органов, которых подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Читайте такжеСМИ: Ростовский суд не сможет организовать допрос Януковича по видеосвязи о расстрелах на Майдане

Как сообщила сегодня пресс-служба Офиса генерального прокурора, соответствующее решение принял 4 марта Печерский районный суд.

Согласно информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об экс-председателе Службы безопасности Украины Александре Якименко и бывшем командующем Внутренними войсками Украины Станиславе Шуляке.

Указывается, что бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ, в связи с чем они объявлены в розыск.

«Такие решения суда позволят прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемых и позволят применить процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения», - пояснили в прокуратуре.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации экс-президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

В частности, превышение власти бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, которое привело к массовым жертвам среди митингующих, в том числе по фактам умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева и террористического акта, совершенных с 18 по 20 февраля 2014 (ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, п.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.2 ст.121, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса).