Шуляк не заметил в Киеве титушек во время Евромайдана
17:56, 02 декабря 2016Общество
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Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк заявляет, что не видел в Киеве титушек во время Євромайдану.
Тітушки в Харькове / Иллюстрация УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуляк заявил во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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"Я не видел данных указанных вами лиц", - сказал Шуляк, отвечая на вопрос адвоката потерпевших.
По его словам, до Киева тогда прибывали люди, "которые хотели поддержать правоохранителей и знали, что они совершают действия по охране правопорядка".
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