Шуляк не заметил в Киеве титушек во время Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуляк заявил во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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"Я не видел данных указанных вами лиц", - сказал Шуляк, отвечая на вопрос адвоката потерпевших.

По его словам, до Киева тогда прибывали люди, "которые хотели поддержать правоохранителей и знали, что они совершают действия по охране правопорядка".