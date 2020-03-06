В Украине за восемь лет вдвое выросло количество людей, считающих 8 марта обычным днем - опрос

Всего 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого.

В Украине с 2013 года количество людей, считающих «8 марта» обычным днем, выросло вдвое и составляет 11%.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 21-25 февраля.

«77% опрошенных намерены праздновать праздник 8 марта этого года. 19% отметили, что праздновать не будут. По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на западе страны, среди самой молодой и самой старшей возрастных групп. Интересно, что среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин», - говорится в результатах.

Отмечается, что для большинства опрошенных (68%) праздник 8 марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. Относительно чаще альтернативу выбирали молодежь, жители востока и юга.

11% считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов возросло вдвое). Это чаще жители запада. Интересно, что женщины (13%) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8%).

Всего 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нём как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение ближе для респондентов старшего возраста.

«Большинство опрошенных (87%) не поддерживают идею отмены праздника 8 марта (в 2012 году - 91%). Поддерживают идею - всего 9%, чаще на западе (18%), в то же время даже здесь большинство (73%) не поддерживают такую инициативу», - добавили социологи.

***Опрос провела социологическая группа «Рейтинг» 21-25 февраля 2020 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.