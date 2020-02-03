Почти 90% украинцев считают несправедливыми зарплаты чиновников – опрос

Кроме того, 61,7% респондентов отметили, что эта информация негативно повлияла на их отношение к премьеру Гончаруку, а 67,4% стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые такие выплаты получают.

Почти 90% украинцев считают, что зарплаты высших чинов госслужащих и надбавки к ним несправедливы.

Читайте также71% украинцев считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг даже при условии увеличения налоговОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко с 24 по 28 января.

Так, на вопросы "Считаете ли Вы, что те размеры зарплат, надбавок и выплат государственным служащим в Украине, о которых стало недавно известно, являются справедливыми?" 88,7% опрошенных дали отрицательный ответ, 5% ответили положительно, а 6,3% отметили, что им трудно определиться с ответом.

Кроме того, 61,7% респондентов отметили, что эта информация негативно повлияла на их отношение к премьер-министру Алексею Гончаруку. В то же время в связи с этим у 30,8% украинцев отношение к премьеру не изменилось, а 1,1% стали относиться лучше.

Большинство опрошенных (67,4%) также отметили, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые такие выплаты получают, 1,2% стали относиться лучше, а у 25,2% отношение не изменилось.

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство респондентов считают, что среднее значение максимальной разницы между зарплатой руководителя государственного предприятия и подчиненного должно составлять 2,36 раза, а руководителя частного предприятия и подчиненного - 4,47 раза.

*** Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,24%.