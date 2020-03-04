В аптеках Черновцов нет масок, спекулянты на улице продают их по 10 гривень за штуку – СМИ (фото)

Накануне в Черновцах был подтвержден первый в Украине случай коронавируса.

В Черновцах, где был зафиксирован первый в Украине случай заболевания коронавирусом COVID-19, наблюдается дефицит медицинских масок.

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Об этом сообщает «Страна». Отмечается, что в одной из аптек на крупнейшем городском рынке «Калинка» фармацевт рассказал корреспонденту, что масок пока не получили.

"Ещё не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок", - отметила сотрудница аптеки.

В то же время, на самом рынке корреспондент сфотографировал женщину, которая продает маски по 10 гривень за штуку.

Ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что обеспечить всех людей масками нет возможности.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится на обсервации.