Транспортное сообщение с "ДНР" хотят заблокировать на этой неделе – СМИ

Об этом говорилось в прошлый четверг, 11 июня, на организованной Государственной фискальной службой Украины встрече с представителями крупного бизнеса, чьи активы находятся в зоне АТО, пишет Апостроф во вторник, 16 июня.

На встрече, на которой также присутствовали представители Главного межрегионального управления оперативного обеспечения АТО и Антитеррористического центра при СБУ, был озвучен новый порядок пересечения границы с так называемой ДНР.

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"Было озвучено, что с этой недели начнут действовать новые правила пересечения границ с зоной проведения АТО. Речь идет о запрете въезда и выезда любого транспорта, кроме железнодорожного", — рассказал источник в одной из компаний, чьи представители были на встрече.

Другой источник уточнил, что речь идет как о грузовом, так и о пассажирском транспорте. "Запрет не будет распространяться на легковые автомобили, если количество посадочных мест в них не будет превышать 9. Однако каким будет окончательный вариант, мы сможем увидеть только после опубликования нового порядка", — добавил собеседник издания.

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Отметим, что новые правила были озвучены ГФС после заявления главы фракции "Блока Петра Порошенко" Юрия Луценко, сделанного им в начале июня, о необходимости введения полной блокады всех оккупированных территорий Донбасса.

"Президент Украины считает, что раковая опухоль подлежит блокаде. Практика главы Луганской военно-гражданской администрации, господина Москаля, который запретил какое-либо передвижение транспорта с оккупированной территории, признана правильной, она должна быть распространена и на территорию Донецкой области", — отметил Луценко,выступая перед парламентом.

Как известно, ранее были введены ограничения по пересечению границы с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" и пропускная система.