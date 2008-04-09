Губернатор Ровенщины поддерживает решение Президента о продаже земли
Агументы Виктора Матчука
|Виктор Матчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня на брифинге.
По его словам, это постановление фактически означало замораживание процесса продажи земли и удар по местным бюджетам, поскольку в Украине еще нет сети соответствующих лицензированных учреждений. В.МАТЧУК отметил, что для значительной части местных бюджетов продажа земельных участков является ключевым источником их наполнения.
По словам губернатора, в этом году на Ровенщине для продажи на аукционах было определено 243 участка на общую стартовую сумму почти 6 миллионов гривен. Обычно, во время аукционов стоимость участков растет от трех до десяти раз.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент своим указом остановил действие положений постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».
Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о конституционности вышеупомянутого постановления Кабмина.
Сегодня, 9 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намеревается в Конституционном Суде доказывать конституционность своего постановления о порядке проведения аукционов по продаже и передаче в аренду земель несельскохозяйственного назначения.
Премьер мотивировала необходимость возобновления действия постановления о порядке проведения аукционов тем, что «земельная мафия» воспользуется несколькими днями отсутствия правового поля для последующих злоупотреблений с землей.
По ее словам, в результате действия отмеченного постановления правительства доходы некоторых местных бюджетов увеличились в 5-10 раз.
Ю.ТИМОШЕНКО считает, что прекращение Президентом действия этого решения Кабмина осложняет борьбу, которую правительство ведет с коррупцией.