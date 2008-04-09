Губернатор Ровенщины поддерживает решение Президента о продаже земли

Глава Ровенской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК положительно оценивает Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о прекращении действия правительственного постановления о продаже земельных участков несельскохозяйственного назначения исключительно через лицензированные аукционы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня на брифинге.

По его словам, это постановление фактически означало замораживание процесса продажи земли и удар по местным бюджетам, поскольку в Украине еще нет сети соответствующих лицензированных учреждений. В.МАТЧУК отметил, что для значительной части местных бюджетов продажа земельных участков является ключевым источником их наполнения.

По словам губернатора, в этом году на Ровенщине для продажи на аукционах было определено 243 участка на общую стартовую сумму почти 6 миллионов гривен. Обычно, во время аукционов стоимость участков растет от трех до десяти раз.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент своим указом остановил действие положений постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о конституционности вышеупомянутого постановления Кабмина.

Сегодня, 9 апреля, на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намеревается в Конституционном Суде доказывать конституционность своего постановления о порядке проведения аукционов по продаже и передаче в аренду земель несельскохозяйственного назначения.

Премьер мотивировала необходимость возобновления действия постановления о порядке проведения аукционов тем, что «земельная мафия» воспользуется несколькими днями отсутствия правового поля для последующих злоупотреблений с землей.

По ее словам, в результате действия отмеченного постановления правительства доходы некоторых местных бюджетов увеличились в 5-10 раз.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что прекращение Президентом действия этого решения Кабмина осложняет борьбу, которую правительство ведет с коррупцией.