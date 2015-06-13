В Днепропетровске провели благотворительное мероприятие в поддержку детей из зоны АТО

В Доме ученых в Днепропетровске состоялся большой благотворительный концерт с участием известных музыкантов и детских коллективов для детей, которых вывезли из зоны АТО.

В программе благотворительного мероприятия "Колыбельная для будущего", организаторами которого выступили МБФ "Без границ" при поддержке "Фонда обороны страны", были мастер-классы и выступления артистов-любителей. Читайте такжеВолонтеры организовали для пострадавших бойцов АТО рыболовную реабилитацию Специальными гостями мероприятия были победитель конкурса "Голос страны" Павел Табаков, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай, народный артист Украины Александр Василенко.

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