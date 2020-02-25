Журналисты нашли во Франции дом Рябошапки за полмиллиона евро (фото)

Живет в доме жена главы ГПУ вместе с тремя их сыновьями-гражданами Франции.

Во Франции в маленькой коммуне Ла-Ванзено у генерального прокурора Украины Рябошапка есть дом площадью 145 квадратных метров.

Как сообщает "Страна", недвижимость была куплена чуть более трех лет назад, а его владелицей указана жена чиновника – Олеся Бартовщук.

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Дом расположен на улице Садовой (Rue des Jardins). Живет в нем жена главы ГПУ вместе с тремя сыновьями – Тимуром, Лукой и Марком, которые родились во Франции и являются гражданами этой страны.

Согласно декларации Рябошапки за 2018 год, двухэтажный дом с гаражом расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток. Возле его входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за домом.

Издание отмечает, что место жительства семья генпрокурора Украины выбрала не случайно, ведь Олеся Бартовщук работает в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека. А коммуна Ла-Ванзено находится всего в 23 километрах от Страсбурга.

В декабре 2016 года жена Рябошапки приобрела этот дом за 12,392 миллиона гривень, что по курсу на тот момент составляло 444 тысяч евро. Согласно декларации, для покупки дома пришлося оформлять два больших кредита – 510 тысяч евро и 81 тысячу евро.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора. Однако у Рябошапки сразу же опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.