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В Офисе генпрокурора опровергли информацию об отставке Рябошапки

16:51, 18 февраля 2020
Политика
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Руслан Рябошапка / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале генпрокурора.

В Офисе подчеркнули, что распространяемые слухи относительно кадровых изменений в ведомстве, являются ложными.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - отметил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.

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