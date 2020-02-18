В Офисе генпрокурора опровергли информацию об отставке Рябошапки

В Офисе подчеркнули, что распространяемые слухи относительно кадровых изменений в ведомстве являются ложными.

Информация о якобы отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки не соответствует действительности.

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Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале генпрокурора.

В Офисе подчеркнули, что распространяемые слухи относительно кадровых изменений в ведомстве, являются ложными.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - отметил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.