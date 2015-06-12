В Одесской области СБУ задержала партию героина на 1,5 млрд гривень

Ориентировочная стоимость этой партии на "наркорынке" составляет почти 1 млрд 400 млн грн, сообщили в пресс-центре СБУ. "Таким образом был разоблачен устойчивый транзитный канал контрабанды героина с Ближнего Востока в страны ЕС (Иран-Турция-Украина-Польша)", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, в состав транснациональной организованной преступной наркогруппировки, ликвидированной при содействии Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, входили: гражданин одной из европейских стран (организатор) и пятеро граждан Украины.

Как проинформировали в СБУ, полтонны героина прибыли в Украину через таможенный пост "Ильичевск" Одесской таможни на пароме Cheng A в грузовике с рулонами гидроизолирующего битума. "Для удобства - рулоны с наркотиком были специально промаркированы. Наркоделки пытались переправить его из Украины в Польшу через таможенный пункт пропуска «Ягодин»", - отмечается в сообщении.

Задержанная партия является рекордной для Украины за всю ее историю, подчеркнули в СБУ.