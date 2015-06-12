В пяти населенных пунктах Киевской области до сих пор горят торфяники (видео)

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, согласно сообщению, по состоянию на 10:00 12 июня проводится тушение торфяников вблизи пгт Гостомель в пойме реки Ирпень (возле шлюза № 6) на площади 1,5 га, в с. Гута Катюжанская Вышгородского района на площади 0,2 га, в с. Ваховка Вышгородского района площадью 0,4 га, в с. Сосновка Иванковского района - 6 га и в с. Здвижевка Бородянского района (площадь уточняется).

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Сейчас к тушению привлечены 25 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники и 4 мотопомпы.

Отмечается также, что с начала года на территории Киевской области зарегистрировано 38 торфяных пожаров на общей площі 23,533 га.

В ГСЧС призывают не находиться рядом с местами горения торфа, ведь такие пожары создают опасность провала в прогоревшую почву людей и техники.