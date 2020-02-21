"Не пятизвездочный отель": в Минздраве рассказали об условиях проживания эвакуированных из Китая

В каждом номере разместили по два человека.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявляет, что эвакуированные из Китая граждане находятся не в пятизвездочном отеле, но в нормальных условиях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос относительно условий пребывания эвакуированных из Китая людей, которых разместили в медицинском центре МВД в Новых Санжарах Полтавской области.

«Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле», - отметил он и уточнил, что граждане размещены по двое в номерах.

Также Коваль сообщил, что граждане обеспечены горячим питанием, которое готовится не в этом заведении, одноразовой посудой, которая после использования будет утилизирована.

Он также добавил, что в санатории «канализационная система есть отдельная, как и водоснабжение, а обработка сточных вод осуществляется так же, как в больницах во время усиленного режима».

Заместитель министра отметил, что люди будут нуждаться в психологической помощи. «Сейчас происходит коммуникация с Красным Крестом по обеспечению, в том числе, психологами, потому что находиться здоровым людям в изоляции в течение 14-х дней достаточно сложно», - подчеркнул он.

Коваль призвал народных депутатов указывать на недостатки, поскольку в Украине такие мероприятия никогда не осуществлялось.