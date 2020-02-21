"Этот душ ударил меня током!": эвакуированные из Уханя показали условия проживания в Новых Санжарах (видео)

На видео видны старые кровати и мебель, душ, который бьется током, а также двери, у которых нет замка, хотя ключ от замка есть.

Эвакуированные из Китая украинцы показали, в каких условиях живут в Новых Санжарах Полтавской области.

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Сторис в инстаграме с изображением комнаты, в которой проживают эвакуированные из Китая украинцы, показала одна из участниц событий Александра Волкова.

«Что, что? Вот это наша комната. Вот этот душ отп*здил меня током. А вот эта дверь не закрывается просто. Что с ней? Помогите!!» - эмоционально и с юмором описала свою комнату девушка.

На видео видны старые кровати и мебель, душ, который бьется током, а также двери, у которых нет замка, хотя ключ от замка есть.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители вчера протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

По факту массовых беспорядков правоохранители задержали 24 человека, им грозит до восьми лет заключения.