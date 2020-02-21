Усиление конфликта: эксперты рассказали о последствиях нехватки питьевой воды в оккупированном Крыму

В Центре Разумкова считают, что Украине и ее международным партнерам предстоит решить сложную задачу сдерживания российских амбиций, избегая прямого военного столкновения.

Эксперты Центра Разумкова заявляют, что в марте 2020 года значительная часть временно оккупированного Крыма может столкнуться с проблемой острой нехватки питьевой воды, из-за чего вероятным является усиление конфликта в этом вопросе между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве ежегодных аналитических оценках Центра Разумкова "Украина 2019-2020: широкие возможности, противоречивые результаты"

"В 2020 году возможна актуализация конфликтной ситуации, связанной с водоснабжением Крыма. В отличие от проблем транспортного сообщения и энергообеспечения, возникших после аннексии Крыма, оккупационная власть практически игнорировала возможные последствия прекращения водоснабжения по Северо-Крымскому каналу (85% потребностей Крыма). Учитывая прогнозы специалистов, уже в марте 2020 года значительная часть Крыма может столкнуться с проблемой острой нехватки питьевой воды, следует ожидать от Кремля "предложений, которые сложно отклонить", - говорится в оценках.

Кроме того, эксперты пессимистично настроены относительно перспектив деоккупации Крыма в этом году.

"Следует обратить внимание на тенденцию к росту в 2020 году конфликтного потенциала этой "отложенной" проблемы, признаками которой являются беспрецедентная милитаризация Крымского полуострова и морской акватории, ползучая аннексия Азовского и Черного морей в течение 2014-2019 годов», - говорится в исследовании.

В Центре Разумкова считают, что Украине и ее международным партнерам предстоит решить сложную задачу сдерживания российских амбиций, избегая прямого военного столкновения.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не восстановит водоснабжение в аннексированный Крым до полной деоккупации.

Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.